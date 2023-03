Non solo Roma-Juve: guida alla domenica sera del calcio europeo

Il programma delle partite di questa sera nei principali campionati europei: Roma-Juve, ma non solo, dalla Ligue 1 al Real Madrid

Sarà una domenica sera da Champions League quella che si vivrà oggi per i principali campionati europei. Il cartellone mette insieme una serie di appuntamenti interessanti, che non riguardano nessuna capolista ma che potranno incidere non poco sulle classifiche al vertice dei vari campionati. Ecco in ordine d’apparizione quali sono gli incontri da seguire.

Ore 20,00 EREDIVISIE – Cambuur-Go Ahead Eagles. L’eccezione arriva per prima. Per il Cambuur è l’ultima chiamata per sperare di giocare il massimo campionato olandese anche il prossimo anno. Ultimo in classifica con soli 13 punti, affronta un avversario di centroclassifica, quindi potenzialmente distratto. L’immane fatica fatta dal Feyenoord ieri per superare il Groningen penultimo, battuto solo all’ultimo minuto, fa pensare che la disperazione possa essere produttiva. E pensare che il Cambuur abbia vinto una sola gara in casa, rifilando un 3-0 pesantissimo al Psv, rende ancora più incredibile l’Eredivisie.

Ore 20,45 SERIE A – Roma-Juventus. Sono talmente i temi – Mourinho vs Allegri e Dybala ex – che si può anche ipotizzare che vada a finire con protagonisti inattesi. Tipo De Sciglio, che l’anno scorso ha firmato il 3-4 finale, solo che Mattia ha il solito problema muscolare a se la guarda da Torino.

Ore 20,45 LIGUE 1 – Rennes-Marsiglia. Al Psg è meglio non pensarci, fa un altro campionato, anche quando si distrae e riesce a vincere, come ieri col Nantes dove è passato dal 2-0 al 2-2 e, infine, al 4-2. Il Rennes è quinto, il Marsiglia è secondo, la posizione che consente di partecipare alla Champions del prossimo anno. A separarli sono solo 6 punti. A unirli il percorso dell’ultimo periodo: 3 vittorie e 2 sconfitte per entrambi. In campo, agli ordini di Tudor per gli ospiti, un bel po’ di giocatori passati dalle nostre parti: Veretout, Under, Malinovskyi e Sanchez.

Ore 21,00 LIGA – Betis-Real Madrid. Partita dove i Blancos non possono più sbagliare. Ancelotti ha alzato l’asticella della tensione, il -7 dal Barcellona è un distacco che non può assolutamente crescere. Ma il Betis è a -4 dalla Champions, arriva da 3 vittorie di fila dove ha segnato 8 gol e giovedì andrà all’Old Trafford a misurare le sue possibilità di un’annata da celebrare con il Manchester United. A Siviglia, dalle loro parti, è un bel vivere, mentre i cugini sono reduci dall’ennesima imbarcata della stagione: 6-1 al Wanda Metropolitano. Se Roma-Juventus fosse noiosa, uno sguardo qui potrebbe valerne la pena…