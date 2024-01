La nota dell'Udinese: banditi i 4 colpevoli degli insulti a Maignan

L’Udinese, attraverso una nota pubblicata attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato un duro provvedimento nei confronti di alcuni tifosi

NOTA – Udinese Calcio, in seguito all’individuazione di ulteriori 4 responsabili degli insulti razzisti a Maignan, comunica di avere bandito a vita dal Bluenergy Stadium anche i 4 soggetti in questione. Come accaduto fin dal primo momento, il club ha proseguito e prosegue il proprio lavoro al fianco della Questura confermando assoluta fermezza nel punire i colpevoli a riprova dell’impegno concreto contro ogni discriminazione.