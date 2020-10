Novellino: «La Juve è ancora in vantaggio su Inter e Napoli»

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino tra le altre, ha detto la sua sul campionato italiano. Ecco le sue parole

Walter Novellino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco la sua visione sulla Serie A e sulle squadre in lotta per il titolo.

INTER – «Vidal è un giocatore che ha carattere, è cattivo calcisticamente parlando. È un trascinatore. Perisic e Nainggolan sono giocatori troppo importanti, l’Inter punta a vincere il campionato ed essere protagonista. Sono convinto che Conte li metterà in condizioni per far bene, sono calciatori che possono fare la differenza. Non dimentichiamo che ci sono 5 cambi, ed in questo campionato le sostituzioni diventano fondamentali».

JUVE – «Nella Juve ci vuole un po’ di equilibrio tattico, credo debba migliorare la fase difensiva anche se è difficile far gol a Bonucci e Chiellini. Hanno fatto poche partite ma sono convinto che la Juve sia ancora in vantaggio sulle altre anche se l’Inter, il Napoli, lotteranno».