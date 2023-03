Nuno Gomes: «La Juve è una delle favorite per la vittoria dell’Europa League...»

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso della Juventus in Europa League

JUVENTUS – «La Juve è una delle favorite per la vittoria dell’Europa League, ma con lo Sporting sarà dura. Lo Sporting è nel momento di massima forma. La squadra di Ruben Amorim quando ha la palla gioca in un modo e quando l’hanno gli avversari in un altro. Il pericolo principale dello Sporting? L’attacco. Tutto il reparto, non un giocatore in particolare. Da Paulinho a Edwards fino a Trincão e Pedro Gonçalves, detto Pote. Ma Amorim ha anche altri giocatori di spessore: penso al difensore Gonçalo Inacio e al centrocampista Ugarte. Lo Sporting pressa molto ed è velocissima nelle transizioni».