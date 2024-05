Nuovo allenatore Napoli, Moggi: «Secondo me il prossimo anno andrà in panchina QUELL’ALLENATORE»

Nuovo allenatore Napoli, ecco il punto di vista di Luciano Moggi su chi prenderà il posto di Calzona: puntando molto su Conte

A Radio CRC su “Si Gonfia la Rete” Luciano Moggi ha voluto parlare di chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli (citando l’ex mister della Juve Antonio Conte).

«Ha ragione De Laurentiis. Se una società di calcio volesse fare tutto ciò che viene scritto da gennaio a luglio comprerebbe 500 giocatori, cambierebbe 30 allenatori. Se segui un giocatore, hai la possibilità di prenderlo e qualche giornalista lo scrive, ci arrivano altre 3 società e si alza il valore. Io ho cercato sempre di depistare per evitare le aste, qualche volta ci sono riuscito, altre no. De Laurentiis attraversa un momento delicato che non prevedeva: in questo momento ha un direttore abbastanza giovane, se è vero che lo ha preso, per cui gli tocca fare tutto da solo. Nuovo allenatore? Antonio Conte o Italiano, con Thiago Motta alla Juventus»