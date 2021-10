Nuovo San Siro, i Verdi insorgono: «Ristrutturare il Meazza»

Il candidato dei Verdi Carlo Monguzzi ha puntato il dito contro la realizzazione di un nuovo stadio a Milano

Carlo Monguzzi, candidato dei Verdi a Milano, in una intervista a Libero ha puntato il dito contro la realizzazione di un nuovo stadio per Inter e Milan.

«Il Meazza lo si ristruttura, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico. Inter e Milan cambiano zona? Bluffano. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E’ come una mano a poker…andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro».

