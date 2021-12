Nuovo stadio Inter Milan, c’è il sì al progetto Populous: obiettivo 2027

Sarà Populous il vincitore del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan: l’obiettivo è di giocare la prima partita nel 2027

Siamo ormai alle battute finali: Milano avrà una nuova Cattedrale. Inter e Milan sono pronte a ufficializzare il progetto vincitore per il nuovo Stadio entro Natale.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come sarà il progetto di Populous la nuova casa dei due club: «Si discute e si discuterà ancora tanto sul futuro del Meazza, che al momento dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi olimpici invernali del 2026 (qui si farà la cerimonia di apertura) e riconvertito in un “distretto sportivo e commerciale”, ma intanto Inter e Milan fanno un altro passo in avanti. Da mesi il progetto di Populous sembrava in netto vantaggio rispetto agli Anelli di Milano di Manica-Sportium, ora è in dirittura d’arrivo anche l’ufficialità, che nelle intenzioni delle due società arriverà entro Natale, quindi nelle prossime 24-48 ore». L’obiettivo dichiarato è giocare la prima gare ufficiale nel 2027.

