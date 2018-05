Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma, è ufficiale! – VIDEO

La Roma mette le mani sul giovane Ante Coric: c’è la firma sul contratto che lega il giocatore ai giallorossi fino al 2023

Dopo l’arrivo in città nella giornata di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità. La Roma ha sottoscritto con la GNK Dinamo Zagreb il contratto per l’acquisizione titolo definitivo di Ante Coric, a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro. Inoltre, – fa sapere il sito ufficiale giallorosso – in caso di futuro trasferimento del calciatore entro il 30 giugno 2020, la Roma riconoscerà alla GNK Dinamo Zagreb un importo pari al 10% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 2 milioni di euro.Il giocatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso per cinque stagioni, fino al 30 giugno 2023.

«Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie qualità», ha dichiarato Coric dopo la firma. Centrocampista molto tecnico, capace di giocare alle spalle delle punte ma anche in cabina di regia come costruttore di manovra. Dotato di buon tiro e grande visione di gioco, in patria viene accostato ad Andrea Pirlo. Coric guadagnerà in giallorosso un milione e 200 mila euro a stagione: bruciata la concorrenza di molti club esteri ed italiani.