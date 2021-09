Napoli, Osimhen è l’oro azzurro: per De Laurentiis vale già oltre i cento milioni

Victor Osimhen è definitivamente esploso e ora il Napoli se lo tiene stretto. Per De Laurentiis vale già più di 100 milioni

Dopo una prima stagione sfortunata, tra infortuni e Covid, Victor Osimhen ha subito fatto capire di che pasta è fatta. L’inizio di questa seconda annata al Napoli è stato favoloso, con la doppietta di Leicester a conferma delle sue incredibili doti.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano sarebbe ora il nuovo “oro di Napoli”. Per De Laurentiis infatti, l’attaccante prelevato dal Lille per 70 milioni, adesso varrebbe già oltre i 1oo milioni.