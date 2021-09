Osti Sampdoria, ancora ferie forzate: addio vicino. La situazione

Tra la Sampdoria e Osti il clima è sempre più rovente e il divorzio pare ormai l’unica soluzione percorribile

Nessun segnale di ricucitura tra Massimo Ferrero e Carlo Osti. A quanto riporta Il Secolo XIX, la situazione si sarebbe fatta ancora più critica tra le parti con il presidente della Sampdoria che avrebbe imposto un nuovo periodo di ferie forzate al dirigente, allontanato de facto dalla squadra e da Bogliasco.

Sempre come riporta il quotidiano cittadino, i legali del presidente sarebbero a lavoro per individuare la formula migliore per procedere alla separazione: dall’esonero alla rescissione, fino al licenziamento per giusta causa. Al momento non sembrano esserci stati più contatti tra la società e Osti.

