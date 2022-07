Le prime parole di Ostigard dopo il suo arrivo al Napoli: «Essere qui è un sogno, non sono il sostituto di Koulibaly»

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Napoli, Leo Ostigard, si è presentato alla stampa. Di seguito le sue parole.

«Ho giocato un anno al Genoa, conosco la Serie A, ma il Napoli è diverso, è un grande sogno per me e sono davvero felice di essere qui. Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo. È un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo».