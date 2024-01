Pafundi Losanna, il trequartista classe 2006 è arrivato in Svizzera accompagnato dall’agente Francesco Facchinetti

Inizia una nuova avventura per Simone Pafundi, il trequartista classe 2006 dell’Udinese è volato in Svizzera e domani firmerà per il Losanna.

Accompagnato dall’agente Francesco Facchinetti nella giornata di mercoledì 24 gennaio effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club svizzero. Operazione in prestito da 12 mesi con opzione di riscatto di 15 milioni.