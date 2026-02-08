Connect with us
Pagelle Bologna Parma: Ordonez entra e decide, ingenuo Pobega! L’esordio di Joao Mario…VOTI

1 ora ago

Pagelle Bologna Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

BOLOGNA: Skorupski 5.5; Joao Mario 6 (46′ Zortea 6), Heggem 6.5, Lucumi 6.5, Lykogiannis 5.5 (68′ Miranda 6); Freuler 6, Pobega 4.5; Bernardeschi 6.5 (87′ Orsolini SV), Ferguson 6, Rowe 7 (87′ Cambiaghi SV); Dallinga 5 (57′ Castro 5.5). All. Italiano 5.5

PARMA: Corvi 7; Delprato 6, Circati 6, Troilo 5; Britschgi 5, Sorensen 6 (79′ Ordonez 7), Bernabé 6.5 (86′ Carboni SV), Keita 6.5 (87′ Nicolussi Caviglia SV), Valeri 6; Oristanio 5 (54′ Strefezza 6); Pellegrino 5.5. All. Cuesta 7

