Pagelle Inter Club Brugge, Tresoldi on fire! - I VOTI

Pagelle Inter Club Brugge: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27

Tra le partite di stasera della League Phase di Champions c’è stata anche Inter Club Brugge: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27.

Quella che nelle previsioni avrebbe dovuto rappresentare la notte del pronto riscatto nella massima competizione europea si è trasformata in una clamorosa e inattesa disfatta per l’Inter, complicando notevolmente il cammino dei nerazzurri nella fase a gironi della UEFA Champions League. A San Siro a fare festa è il Bruges, capace di imporsi con un roboante passivo sfruttando al massimo le amnesie della retroguardia di casa.

La velocità di Forbs e la favola di Tresoldi

La compagine belga imposta la propria gara su letali ripartenze orchestrate dalla velocità bruciante di Carlos Forbs, esterno offensivo rapido e imprevedibile che mette costantemente in apprensione la retroguardia interista. Proprio da una ripartenza fulminea nasce l’episodio del calcio di rigore, causato da un intervento falloso in area dello stesso Forbs ad opera del metronomo turco Hakan Çalhanoğlu, esperto e geometrico regista dei nerazzurri.

Dal dischetto si materializza la favola di Nicolò Tresoldi, talentuoso attaccante di dichiarata fede milanista che corona il sogno di calcare il prato di San Siro e di punire i colori nerazzurri. L’attaccante vive una serata da incorniciare, firmando una splendida tripletta che testimonia tutta la sua freddezza sotto porta e giustifica l’interesse dei grandi mercati internazionali.

L’illusione di Lautaro e il crollo nerazzurro

Il temporaneo pareggio firmato da Lautaro Martínez, implacabile bomber argentino e capitano della squadra, aveva illuso il pubblico di casa regalando l’ennesima rimonta in stile europeo. Lo stesso “Toro” spreca tuttavia l’occasione del sorpasso a inizio ripresa, facendosi ipnotizzare da Yann Sommer, solido portiere svizzero ed ex di turno.

Da quel momento l’Inter si sgretola. Oltre alla vena straordinaria di Tresoldi, pesano i gravi errori individuali: il portiere Josep Martínez commette un’altra incertezza dopo quella recente al Bernabéu, mentre l’esperto difensore Manuel Akanji appare costantemente fuori posizione all’interno di un reparto che sbanda per tutti i novanta minuti. Nel finale, il poker calato da Romeo Vermant spegne definitivamente ogni speranza dopo la seconda gioia personale di Lautaro. Tra le pochissime note liete dei nerazzurri si salvano il cuore del capitano, l’impegno profuso da Marcus Thuram, veloce e generoso attaccante francese, e il buon impatto dalla panchina di Ange-Yoan Bonny, giovane e fisico centravanti autore anche di una rete.

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LE PAGELLE

INTER – Martinez 5, Bisseck 5, Akanji 4,5, Bastoni 5, Diouf 5,5, Barella 5,5 (78′ Bonny 7), Calhanoglu 5,5 (67′ Sucic 6), Zielinski 5 (88′ Stankovic sv), Dimarco 5,5 (78′ Spence 6), Lautaro 7, Thuram 6,5 (67′ Pio Esposito 6).

CLUB BRUGGE – Sommer 6,5; Sabbe 5,5 (72′ Siquet 6), Mechele 5,5, Spileers 6 (61′ Lee 6), Seys 7; Vetlesen 6,5 (61′ Lemarechal 6), Potts 6; Forbs 8, Vanaken 6,5, Virgili 6; Tresoldi 8,5 (84′ Vermant 6,5).

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