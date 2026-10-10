Pagelle Inter Parma, brillano Sucic, Calhanoglu e Thuram! - I VOTI

Pagelle Inter-Parma: spettacolo nerazzurro, Sucic, Calhanoglu e Thuram trascinano la squadra nerazzurra. Tutte le valutazioni

L’Inter di Cristian Chivu archivia il Parma in meno di mezz’ora e si prende il primo posto solitario in classifica. A San Siro, nella sesta giornata di Serie A, il 3-0 è già scritto all’intervallo, con la squadra ospite di Alberto Gilardino, ex attaccante campione del mondo 2006 alla prima uscita da allenatore ducale, ben presto in balia dei padroni di casa.

Il Parma regala l’inizio, poi il crollo

Al 13′ l’errore in costruzione di Corvi, portiere ducale, e di Keita, centrocampista belga, consegna palla a Petar Sucic, mezzala croata, che firma il suo primo gol stagionale. Il vantaggio spezza le gambe agli ospiti: pochi minuti dopo l’ingenuo intervento di Diego Carlos, difensore brasiliano, su Pio Esposito, giovane centravanti nerazzurro, vale il rigore, confermato dopo revisione, che Hakan Calhanoglu, regista turco, trasforma al 18′. Al 31′ arriva il tris di Marcus Thuram, attaccante francese, lasciato libero di involarsi verso la porta dopo l’assist di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno.

Risparmio energetico nella ripresa

Con la partita in ghiaccio, nel secondo tempo l’Inter abbassa i giri, gestisce il pallone e non corre rischi. L’attenzione si sposta sull’esordio di Djed Spence, esterno inglese, accolto da un boato di San Siro dopo il calvario seguito al Mondiale: entrato al 73′ insieme a Luis Henrique, ha regalato due belle sgroppate che per poco non si sono trasformate in assist, mostrandosi come una risorsa utile per Chivu in un mese fitto di impegni.

Le note positive

Tra i più brillanti Sucic, affamato e deciso a mostrare il proprio talento, Carlos Augusto, sempre affidabile in qualsiasi ruolo, e Mkhitaryan, ancora prezioso. Pio Esposito ha giocato una gara di grande maturità, procurandosi il rigore e mettendosi al servizio dei compagni, mentre Thuram è tornato sui livelli abituali. Il Parma tornerà in campo lunedì 19 ottobre contro il Torino.

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INTER – Martinez 6; Pavard 6, Bisseck 6, Carlos Augusto 6,5; Diouf 6,5 (73′ Spence 6,5), Sucic 7, Calhanoglu 7 (61′ Stankovic 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6 (73′ Luis Henrique 6); Thuram 7 (61′ Lautaro 6), Pio Esposito 7 (61′ Bonny 6).

PARMA – Corvi 5; Delprato 5,5, Troilo 5,5, Diego Carlos 5; Carboni 5 (78′ Britschgi sv), Keita 5, Sierro 5 (62′ Bernabé 6), Fabbian 5,5 (62′ Lontani 6), Valeri 5,5; Touré 6 (84′ Frigan sv), Elphege 5,5 (62′ Romero 6).