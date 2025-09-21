Pagelle Inter Sassuolo, TOP e FLOP del match di Serie A

I voti, i top e i flop del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Inter Sassuolo

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026: pagelle Inter Sassuolo.

L’Inter torna a vincere in campionato superando il Sassuolo a San Siro per 2-1. Una partita intensa, decisa dal talento di Federico Dimarco e da un autogol sfortunato di Muharemovic, che ha reso vano il tentativo di rimonta neroverde firmato da Cheddira.

I nerazzurri partono forte e al 14’ trovano il vantaggio: Dimarco, sempre più leader tecnico, scarica un sinistro preciso che fulmina Muric. L’Inter controlla il ritmo, ma non riesce a chiudere la gara. Nella ripresa, quando la sfida sembra avviata verso un finale tranquillo, arriva il raddoppio: cross di Carlos Augusto e deviazione maldestra di Muharemovic per il 2-0. Il Sassuolo però non molla e accorcia subito con Cheddira, bravo a sfruttare l’assist di Berardi. Gli ultimi minuti diventano un assalto neroverde, ma la difesa nerazzurra regge.

Pagelle Inter Sassuolo

Inter

Martínez 6,5 : attento nelle uscite, sicuro tra i pali.

: attento nelle uscite, sicuro tra i pali. Akanji 6 : qualche sbavatura, ma regge l’urto.

: qualche sbavatura, ma regge l’urto. Acerbi 6 : esperienza e ordine, senza strafare.

: esperienza e ordine, senza strafare. Carlos Augusto 7 : spinge con continuità e provoca l’autogol decisivo.

: spinge con continuità e provoca l’autogol decisivo. Dumfries 5 : poco incisivo, spreca un’occasione clamorosa.

: poco incisivo, spreca un’occasione clamorosa. Barella 6,5 : dinamismo e corsa, ma meno brillante del solito.

: dinamismo e corsa, ma meno brillante del solito. Calhanoglu 6 : geometrie discrete, cala nella ripresa.

: geometrie discrete, cala nella ripresa. Sucic 7 : inventa l’assist per Dimarco, qualità e visione.

: inventa l’assist per Dimarco, qualità e visione. Dimarco 7,5 : leader tecnico, segna il gol che apre la gara e sfiora la doppietta.

: leader tecnico, segna il gol che apre la gara e sfiora la doppietta. Thuram 6 : generoso, ma poco concreto sotto porta.

: generoso, ma poco concreto sotto porta. Pio Esposito 6 : lotta e si muove bene, manca il guizzo.

: lotta e si muove bene, manca il guizzo. Subentrati : Lautaro 6, Frattesi 6, Luis Henrique 6, Bonny s.v.

: Lautaro 6, Frattesi 6, Luis Henrique 6, Bonny s.v. All. Chivu 6,5: la squadra ritrova equilibrio e punti, ma soffre troppo nel finale.

Top: Dimarco Flop: Dumfries

Sassuolo

Muric 6,5 : evita un passivo più pesante con parate importanti.

: evita un passivo più pesante con parate importanti. Coulibaly 5 : in difficoltà costante, soffre Dimarco.

: in difficoltà costante, soffre Dimarco. Idzes 5,5 : qualche chiusura, ma non sempre puntuale.

: qualche chiusura, ma non sempre puntuale. Muharemovic 5 : sfortunato nell’autogol, insicuro.

: sfortunato nell’autogol, insicuro. Doig 6 : prova a contenere, senza brillare.

: prova a contenere, senza brillare. Vranckx 5,5 : impegno ma poca lucidità.

: impegno ma poca lucidità. Matic 5,5 : lento nei tempi di gioco.

: lento nei tempi di gioco. Kone 6,5 : uno dei più vivaci a centrocampo.

: uno dei più vivaci a centrocampo. Berardi 7 : illumina con l’assist per Cheddira, sempre pericoloso.

: illumina con l’assist per Cheddira, sempre pericoloso. Pinamonti 5 : delude da ex, mai incisivo.

: delude da ex, mai incisivo. Laurienté 6 : qualche spunto, ma discontinuo.

: qualche spunto, ma discontinuo. Subentrati : Cheddira 6,5 (gol), Volpato 5,5, Thorstvedt 5,5, Fadera 5,5, Pierini s.v.

: Cheddira 6,5 (gol), Volpato 5,5, Thorstvedt 5,5, Fadera 5,5, Pierini s.v. All. Grosso 5,5: squadra generosa ma fragile dietro.

Top: Berardi Flop: Pinamonti