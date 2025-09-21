Inter News
Pagelle Inter Sassuolo, TOP e FLOP del match di Serie A
I voti, i top e i flop del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Inter Sassuolo
L’Inter torna a vincere in campionato superando il Sassuolo a San Siro per 2-1. Una partita intensa, decisa dal talento di Federico Dimarco e da un autogol sfortunato di Muharemovic, che ha reso vano il tentativo di rimonta neroverde firmato da Cheddira.
I nerazzurri partono forte e al 14’ trovano il vantaggio: Dimarco, sempre più leader tecnico, scarica un sinistro preciso che fulmina Muric. L’Inter controlla il ritmo, ma non riesce a chiudere la gara. Nella ripresa, quando la sfida sembra avviata verso un finale tranquillo, arriva il raddoppio: cross di Carlos Augusto e deviazione maldestra di Muharemovic per il 2-0. Il Sassuolo però non molla e accorcia subito con Cheddira, bravo a sfruttare l’assist di Berardi. Gli ultimi minuti diventano un assalto neroverde, ma la difesa nerazzurra regge.
Pagelle Inter Sassuolo
Inter
- Martínez 6,5: attento nelle uscite, sicuro tra i pali.
- Akanji 6: qualche sbavatura, ma regge l’urto.
- Acerbi 6: esperienza e ordine, senza strafare.
- Carlos Augusto 7: spinge con continuità e provoca l’autogol decisivo.
- Dumfries 5: poco incisivo, spreca un’occasione clamorosa.
- Barella 6,5: dinamismo e corsa, ma meno brillante del solito.
- Calhanoglu 6: geometrie discrete, cala nella ripresa.
- Sucic 7: inventa l’assist per Dimarco, qualità e visione.
- Dimarco 7,5: leader tecnico, segna il gol che apre la gara e sfiora la doppietta.
- Thuram 6: generoso, ma poco concreto sotto porta.
- Pio Esposito 6: lotta e si muove bene, manca il guizzo.
- Subentrati: Lautaro 6, Frattesi 6, Luis Henrique 6, Bonny s.v.
- All. Chivu 6,5: la squadra ritrova equilibrio e punti, ma soffre troppo nel finale.
Top: Dimarco Flop: Dumfries
Sassuolo
- Muric 6,5: evita un passivo più pesante con parate importanti.
- Coulibaly 5: in difficoltà costante, soffre Dimarco.
- Idzes 5,5: qualche chiusura, ma non sempre puntuale.
- Muharemovic 5: sfortunato nell’autogol, insicuro.
- Doig 6: prova a contenere, senza brillare.
- Vranckx 5,5: impegno ma poca lucidità.
- Matic 5,5: lento nei tempi di gioco.
- Kone 6,5: uno dei più vivaci a centrocampo.
- Berardi 7: illumina con l’assist per Cheddira, sempre pericoloso.
- Pinamonti 5: delude da ex, mai incisivo.
- Laurienté 6: qualche spunto, ma discontinuo.
- Subentrati: Cheddira 6,5 (gol), Volpato 5,5, Thorstvedt 5,5, Fadera 5,5, Pierini s.v.
- All. Grosso 5,5: squadra generosa ma fragile dietro.
Top: Berardi Flop: Pinamonti
