Le pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Irlanda del Nord, valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.

TOP: Berardi, Donnarumma

FLOP: Peacock-Farrel

VOTI

Italia – Donnarumma 7; Florenzi 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Emerson 5.5 (74′ Spinazzola 5.5); Pellegrini 6 (62′ Barella 6), Locatelli 6 (83′ Pessina ng), Verratti 6.5; Berardi 7 (74′ Chiesa 6), Immobile 6.5, Insigne 6.5 (83′ Grifo ng).

Irlanda del Nord – Peacock-Farrel 5; Smith 5.5, Evans J 5.5., Cathcart 6; Dallas 5.5, McNair 6, McCan 5 (77′ Thompson 6), Davis 6, Evans C 5. (45′ Saville 6); Whyte 5.5 (64′ Lavery 6), Magennis 5.5 (77′ Lafferty 6).