Pagelle Napoli Bodo Glimt, McTominay trascina gli azzurri - VOTI

Doppietta dello scozzese, De Bruyne regista illuminato: una serata di liberazione per Allegri, ma la difesa resta un problema

Il gol di Scott McTominay sa di liberazione, sia per lui sia per il Napoli, Massimiliano Allegri si gira verso Marco Landucci, gesticolando con frenesia: non è soddisfatto, anche se dovrebbe esserlo. Contro il Bodø/Glimt la squadra ha scelto l’approccio giusto e ha ritrovato il sorriso: finisce 4-3 al Maradona, primo successo azzurro in questa Champions League.

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Politano apre, De Bruyne comanda

Il Napoli parte fortissimo: dopo meno di un minuto Matteo Politano, esterno azzurro, raccoglie un cross di Leonardo Spinazzola, terzino romano, e al volo di mancino batte il portiere. Allegri sceglie la difesa a quattro e sposta Kevin De Bruyne, fantasista belga, in cabina di regia: il giocatore illumina la manovra con geometrie preziose. Al 27′, però, tornano i fantasmi: i norvegesi sfruttano uno spazio tra le linee e Jens Petter Hauge, esterno ex Milan, supera Alex Meret, portiere azzurro, con un destro a giro.

La liberazione di McTominay

Sembra un “Villarreal bis”, ma questa volta Allegri ha De Bruyne: dopo il velo di Noa Lang, il belga serve con un filtrante da fermo lo scozzese, che al 41′ non sbaglia e firma il 2-1. Un gol liberatorio, per i problemi di salute passati e per la crisi della squadra. Nella ripresa il Napoli si fa nuovamente fragile, soprattutto dopo l’uscita di André-Frank Zambo Anguissa, e al 62′ Andreas Helmersen, attaccante dei norvegesi, trova il 2-2.

Finale da cuore in gola

Al 75′ McTominay torna decisivo con un colpo di testa su assist di Politano, firmando la doppietta. All’88’ Giovane, esterno brasiliano, sfrutta l’incertezza del capitano del Bodø Sjøvold e propizia l’autorete di Bjørtuft, assegnata dalla UEFA, per il 4-2. In pieno recupero Sondre Fet accorcia ancora, ma i norvegesi non riescono a completare la rimonta.

Resta in sospeso la difesa, ancora distratta, ma per Allegri è un segnale importante dopo giorni di tensione: la serata poteva cambiare la stagione, e il Napoli ha risposto.

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NAPOLI – Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Marin 5, Spinazzola 6 (79′ Beukema sv); McTominay 7.5, De Bruyne 7.5, Anguissa 6.5 (60′ Lobotka 6); Politano 6.5 (79′ Olivera sv), Hojlund 6.5, Lang 6 (79′ Giovane 6).

BODO GLIMT – Haikin 5.5; Sjovold 4.5, Gundersen 5.5 (84′ Aleesami sv), Bjortuft 5.5, Bjorkan 6 (84′ Maatta); Auklend 6.5 (84′ Saltnes sv), Berg 6, Fet 6.5; Blomberg 6.5 (83′ Mvuka Mugisha sv), Helmersen 6.5 (76′ Brynhildsen 6), Hauge 6.5.