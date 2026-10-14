 Pagelle Roma Real Madrid: Malen devastante (ma illude), De Roon da record! Endrick spacca la partita VOTI
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Pagelle Roma Real Madrid: Malen devastante (ma illude), De Roon da record! Endrick spacca la partita VOTI

Redazione CalcioNews24
Published 41 minuti fa il 14 Ottobre 2026
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De roon roma

Pagelle Roma Real Madrid: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27

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ROMA: Gollini 6; Mancini 6 (63′ Balerdi 5), Ndicka 5, Hermoso 6 (81′ Koulierakis 5); Molina 5,5, De Roon 7, Koné SV (17′, Pisilli 5,5), Wesley 5,5; Dybala 6,5 (46′ Rodrigo Mora 7), Soulé 7 (63′ Pellegrini 5,5); Malen 7,5. All. Gasperini 6.5.

REAL MADRID: Courtois 6,5; Dumfries 5 (59′ Arda Guler 6,5), Konaté 5, Rudiger 6,5, Cucurella 6 (78′ Carreras SV); Tchouameni 5.5 (71′ Bernardo Silva 6), Valverde 6; Diomande 6 (78′ Espi 6,5), Bellingham 6, Vinicius 5 (59′ Endrick 8); Mbappé 7. All. Mourinho 6.5

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