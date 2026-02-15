Connect with us
Pagelle Torino Bologna 1-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

italiano

I voti, i top e i flop del match valido per la giornata 25 del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Bologna

TOP TORINO BOLOGNA: Castro
FLOP TORINO BOLOGNA: Baroni

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VOTI TORINO BOLOGNA:

Torino (3-5-2): Paleari 5.5, Marianucci 5 (dall’85’ Njie SV), Maripan 5.5, Coco 5.5; Pedersen 5.5, Vlasic 6.5, Prati 5.5 (dal 54’ Ilkhan 5.5), Gineitis 5.5 (dal 54’ Casadei 6), Aboukhlal 5 (dal 46’ Lazaro 5); Simeone 5, Adams 5.5 (dal 46’ Zapata 6).
Allenatore. Baroni: 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Joao Mario 6 (dal 74’ Zortea SV), Lucumi 6.5, Vitik 6, Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 7; Bernardeschi 6.5 (dall’83’ Orsolini SV), Sohm 6.5 (dall’87’ Ferguson SV), Rowe 6 (dal 74’ Dominguez SV); Castro 7 (dall’83 Odgaard SV).
Allenatore. Italiano: 7

