Palermo, decisione confermata: esonerato Boscaglia

La dirigenza del Palermo ha confermato la decisione presa nella tarda serata di ieri, sollevando dal proprio incarico il tecnico Roberto Boscaglia.

I rosanero domani andranno in ritiro per proseguire la preparazione in vista del derby di mercoledì sera a Catania. In quell’occasione la squadra sarà guidata da Giacomo Filippi.