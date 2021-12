Pallone d'oro, Evra: «Si sentivano in colpa, hanno inventato un trofeo...»

L’ex bianconero Evra ha commentato la vittoria del Pallone d’oro da parte di Messi, attaccando France Football

Patrice Evra, ex calciatore della Juventus e del Manchester United, sul suo profilo Instagram ha attaccato France Football dopo l’assegnazione del Pallone d’oro a Messi.

TROFEO INVENTATO – «Mi dispiace molto per Lewandowski. Quelli di France Football hanno dovuto inventare un trofeo per lui perché si sentivano in colpa. Sanno che questa è corruzione. La gente deve aprire gli occhi! Non sono il tipo di persona che dovrebbe dire chi merita un premio e chi no. Ma tutti scrivono nei commenti: rapina, rapina, rapina. Le persone non sono d’accordo su questa assegnazione. Sono sicuro che se inserisco un voto su chi avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro tra Messi o Lewandowski, vincerà Lewandowski. Che cos’è l’interesse per il calcio? I fan. Bisogna sentire loro e dare delle spiegazioni».