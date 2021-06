Panchina Empoli, l’indiscrezione: De Rossi in tandem con Andreazzoli

Daniele De Rossi potrebbe trovare posto su una panchina di Serie A: l’Empoli pensa a lui in tandem con Andreazzoli per il dopo Dionisi

L’Empoli lavora per trovare il sostituto di Alessio Dionisi, prossimo alla firma con il Sassuolo: sarà lui l’erede di Roberto De Zerbi, volato in Ucraina allo Shakthar Donetsk. Andreazzoli sembra vicino al ritorno sulla panchina dei toscani.

Come riportato da Alfredo Pedullà, i toscani starebbero pensando a Daniele De Rossi come secondo di Andreazzoli per far fare esperienza al collaboratore di Mancini e magari prepararlo per affidargli la panchina.