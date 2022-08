Paredes: Galtier apre alla cessione del centrocampista

Il tecnico del PSG, Galtier apre alla cessione di Paredes: «Ha richieste, vuole giocare ma ha uno stato d’animo tranquillo»

Il tecnico del PSG Galtier ha fatto il punto sul futuro di Leandro Paredes, il centrocampista argentino che piace alla Juve per sostituire Rabiot. Di seguito le sue parole.

GALTIER – «La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro Icardi. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d’animo tranquillo».