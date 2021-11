Oggi potrebbe esserci l’esordio di Sergio Ramos nel Paris Saint Germain, L’Equipe annuncia la sua titolarità contro il Saint Etienne

Secondo L’Equipe oggi potrebbe essere il giorno di Sergio Ramos. Il difensore, ex Real Madrid, passato in estate al Paris Saint Germain a parametro zero, non ha ancora giocato in stagione.

Il difensore spagnolo ha smaltito l’infortunio che o ha tenuto fuori fino ad ora, ma è pronto a tornare e contro il Saint Etienne è in lizza per una maglia di titolare.