Parma, Cornelius: «Felice di aiutare la squadra coi miei gol»

L’attaccante del Parma Cornelius si è detto soddisfatto dall’esperienza vissuta finora in Emilia-Romagna: le parole del danese

Intervistato dai canali ufficiali del Parma, Andreas Cornelius ha parlato del suo momento con il club crociato. Ecco il bilancio offerto dall’attaccante di mister D’Aversa.

«Vivo in una città molto bella in cui si sta bene, la gente è amichevole e quando esco posso passeggiare senza problemi. La mia prima tripletta in carriera contro il Genoa è stata una grande emozione, sono stati una grande partita ed una grande notte. Sono felice di poter aiutare la squadra segnando gol importanti, poi i tre segnati in una volta sola hanno aumentato il mio rendimento per il club. Numero 11? Ho sempre giocato con questo numero fin da bambino, poi anche nel Copenaghen. Non sono superstizioso ma non vedo il motivo di cambiare».