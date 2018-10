Arrivato in estate dall’Hebei CFFC, Gervinho ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione col Parma. Le dichiarazioni del ds Faggiano sul calciatore ivoriano

Colpo del calciomercato estivo del Parma, Gervinho ha già lasciato il suo segno in questo inizio stagionale. Tre reti in cinque partite di campionato e tanta qualità espressa dall’attaccante ivoriano. Su di lui, ha parlato così il ds del club gialloblù, Daniele Faggiano: «Mi sarebbe bastato anche il 70% di quello che aveva fatto alla Roma. Gervinho mi ha convinto e il campo gli sta dando ragione – le parole rilasciate a Sky Sport – Spero che continui così fino alla fine, i presupposti ci sono tutti. Lui è un giocatore che si fa volere bene ed è importante per una squadra che deve salvarsi».