Parma: Gervinho e una squadra letale in ripartenza

Grazie soprattutto a Gervinho, il Parma attacca bene in contropiede. E’ la squadra della Serie A che segna di più tramite ripartenze

Il Parma di D’Aversa è forse la squadra più passiva della Serie A. Ci si difende con un blocco medio basso, in cui la grande maggioranza degli attacchi avviene di conseguenza in spazi larghi.

Si punge in ripartenza quindi, con Gervinho soprattutto che è fondamentale per far ribaltare l’azione al Parma. Basti pensare che gli emiliani sono la squadra della Serie A che più spesso ha segnato in contropiede. Ben 5 volte, alle loro spalle il Cagliari con 4.