Parma, infortunio per Valenti: lesione muscolare in vista della sfida con la Cremonese

Parma, brutte notizie per i ducali! Infortunio per Valenti: lesione muscolare in vista della sfida con la Cremonese. Le ultime

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi al Mutti Training Center di Collecchio per preparare la sfida di Serie A contro la Cremonese, in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La squadra guidata dal tecnico Fabio Cuesta, allenatore argentino noto per il suo approccio tattico equilibrato, ha svolto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione fisica e tecnica, esercitazioni con i torelli, lavoro tattico generale, partitella a campo ridotto e situazioni su palla inattiva.

Stop per Lautaro Valenti

La nota negativa della giornata riguarda Lautaro Valenti, difensore centrale argentino classe 1999, punto di riferimento della retroguardia gialloblù. Il giocatore ha riportato un problema muscolare che lo mette in dubbio per la sfida contro i grigiorossi. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra.

Il club ha comunicato che Valenti ha già iniziato il percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Lo staff medico seguirà un programma mirato per favorire il recupero, ma i tempi di rientro dipenderanno dall’evoluzione clinica nelle prossime settimane.

Preparazione verso Parma-Cremonese

Il Parma proseguirà la preparazione con un’ulteriore seduta di allenamento prevista per sabato 20 settembre, vigilia del match. La sfida contro la Cremonese, formazione solida e ben organizzata, rappresenta un test importante per i crociati, che puntano a consolidare la propria posizione in classifica.

L’assenza di Valenti costringerà Cuesta a valutare alternative in difesa. Possibili soluzioni includono l’impiego di giocatori come Yordan Osorio, difensore venezuelano esperto e già titolare in diverse gare, o l’arretramento di un centrocampista in grado di adattarsi al ruolo.

Impatto sull’equilibrio difensivo

La perdita di un elemento come Valenti, abile nel gioco aereo e nella marcatura, potrebbe influire sull’equilibrio difensivo della squadra. Tuttavia, il Parma ha dimostrato in più occasioni di saper sopperire alle assenze grazie a un’organizzazione tattica solida e a un gruppo coeso.

La partita contro la Cremonese sarà dunque un banco di prova non solo per la squadra, ma anche per la capacità dello staff tecnico di gestire le emergenze e mantenere alta la competitività.