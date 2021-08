Parma Inter, amichevole amara: contestazione dei tifosi nerazzurri?

Oggi al Tardini sono attesi circa 500 tifosi dell’Inter per l’amichevole contro il Parma: ci sarà una contestazione?

Cosa faranno i tifosi nerazzurri in trasferta a Parma oggi pomeriggio per l’amichevole di vecchia nobiltà contro Maresca e Buffon? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport spiegando che dai forum ai social, l’andazzo è chiaro e i mugugni tanti nel popolo nerazzurro. Tra cori e striscioni si prospetta una mini-contestazione nei confronti del club impegnato a tamponare l’emorragia dopo la partenza di Lukaku.

Di certo, Simone Inzaghi si aspettava tutt’altro atterraggio e un ambiente diverso in queste ultime due settimane che aprono le porte al campionato. Già davanti alla sede di viale di Liberazione nei giorni scorsi erano stati, infatti, esposti diversi striscioni in favore di telecamera per contestare e chiedere alla proprietà di mantenere le promesse fatte.