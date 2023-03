Parma, Melli: «Sacchi allenatore meticoloso. Il primo gol in A e l’esordio contro la Juve, che emozione»

Sandro Melli, ex calciatore del Parma, ha parlato del suo passato raccontandosi a Gli eroi del calcio

«Sacchi è un allenatore che pretende tantissimo, molto meticoloso. Se lo ascoltavi ti poteva dare tanto e io ho cercato di acquisire i suoi insegnamenti. Alla lunga il suo modo di fare non è sempre facilissimo da gestire. Lui viveva il calcio in maniera molto maniacale. Gol in A? Ho segnato il primo gol del Parma in A. Il mio esordio fu contro la Juventus: una emozione incredibile. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia e, da quel momento, abbiamo cominciato ad avere la consapevolezza di essere una squadra forte e vincente».