Parma, Ondrejka accelera il recupero: possibile rientro anticipato per l’attaccante svedese. Le ultimissime sui ducali

Jacob Ondrejka, attaccante svedese classe 2002 e protagonista nella scorsa stagione con gol decisivi per la salvezza del Parma, sta sorprendendo tutti per la rapidità con cui sta recuperando dal grave infortunio subito in estate. Il giovane talento scandinavo, fermo da fine luglio dopo la frattura del perone riportata in un’amichevole contro il Werder Brema in Austria, potrebbe tornare a disposizione prima del previsto, offrendo a mister Paco Cuesta – tecnico spagnolo ex Juve noto per il suo calcio offensivo – un’arma in più per la seconda parte di stagione.

L’infortunio, confermato dagli esami strumentali nei giorni successivi alla gara, aveva richiesto un intervento chirurgico immediato. Lo staff medico aveva inizialmente fissato il rientro in campo non prima di fine novembre, ma – secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma – il percorso di riabilitazione sta procedendo meglio del previsto. Non è escluso, dunque, che Ondrejka possa anticipare il rientro di alcune settimane, bruciando le tappe e regalando un inatteso rinforzo alla rosa gialloblù.

Nel frattempo, l’attaccante continua a lavorare intensamente tra palestra e campo, seguendo un programma personalizzato di recupero. Martedì è stato immortalato sorridente accanto a Tomas Brolin, ex stella del Parma negli anni ’90 e connazionale di Ondrejka. L’immagine, diffusa sui social, ha entusiasmato i tifosi crociati, che attendono con impazienza di rivedere il giovane svedese in azione.

Il Parma segue con attenzione ogni fase del recupero, consapevole che il ritorno di Ondrejka potrebbe rivelarsi determinante nella corsa agli obiettivi stagionali. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e il fiuto per il gol lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco di Cuesta, che punta su intensità e verticalità.

Se il recupero continuerà con questo ritmo, il rientro in campo di Jacob Ondrejka potrebbe trasformarsi in una delle notizie più positive per il Parma in questa stagione, rafforzando le ambizioni della squadra e alimentando l’entusiasmo dei tifosi.