Parma, Pellè: «Contento per il gol ma deluso per il risultato»

Graziano Pellè ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol in rovesciata realizzato nel corso di Genoa-Parma. Queste le sue parole.

RISULTATO – «Ovviamente io penso più alla squadra che a me stesso. Oggi sono rammaricato nonostante il gol. Siamo cresciuti, giochiamo con personalità ma dobbiamo essere consapevoli e concentrati per novanta minuti. Subiamo gol ad ogni tiro che subiamo ma non dobbiamo perdere tempo a guardarci indietro».

CATTIVERIA – «In Serie A non hai tante occasioni. Devi sfruttarle, devi essere più cinico. Ci sono tanti dettagli per un attaccante. Tutti cerchiamo sempre di fare gol. Bisogna reagire».