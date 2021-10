Parma, sogni Pirlo e Gattuso in caso di esonero di Maresca

Il club emiliano starebbe pensando ad uno tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso in caso di esonero dell’attuale tecnico

Non solo Fabio Cannavaro per la panchina del Parma di Buffon. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista di Krause, in caso di esonero di Maresca, ci sarebbe anche il tecnico reduce dalla prima esperienza con la Juve.

La pista che porta a Pirlo è comunque la più complicata. Intorno all’ambiente Parma, inoltre, circola anche il nome di Gennaro Gattuso, voglioso di rilancio dopo la parentesi al Napoli.