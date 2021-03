Parma, Tarozzi: «Vittoria importante, dedicata al presidente»

Andrea Tarozzi, vice allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky al termie della gara con la Roma. Queste le sue parole

Andrea Tarozzi, vice allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky al termie della gara con la Roma. Queste le sue parole.

VITTORIA – «E’ stata una vittoria importante per il nostro percorso. Ci tenevamo particolarmente perché volevamo dedicarla al nostro presidente che tanta passione e ci sta sempre vicino. Finalmente è arrivata. Ci manca qualche punto dalle partite precedenti perché ci è mancata attenzione nei minuti finali».

CARICA – «I tifosi ci hanno mandato un video motivazionale che abbiamo visto un minuto prima del calcio d’inizio. Ci ha dato una grande carica».

ESEMPIO – «Tutti stanno cercando di fare qualcosa di importante per raggiungere il nostro obiettivo. Quando uno non gioca deve portare l’esempio come ad esempio Bruno Alves che oggi ha spinto i compagni dalla panchina. Io penso che abbiamo buone possibilità ma la vittoria di oggi è solo una tappa».