Pato verso l’Iraq, il presidente dell’Al Diwaniya: «Trattative in corso»

Alexandre Pato potrebbe ripartire dall’Iraq, parola del presidente dell’Al Diwaniya

Dopo le esperienze in Cina e in Brasile, Alexandre Pato è al momento senza squadra ma potrebbe spesso trovarla e ripartire dell’Iraq. Parola di Hussein Al-Ankoshei, presidente dell’Al Diwaniya, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rudaw.

«Le trattative sono ancora in corso, le condizioni che ha posto sono difficili da soddisfare e non è stato raggiunto un accordo definitivo». Le condizioni poste dal brasiliano sarebbero una piscina privata, una grande casa, un stipendio faraonico e protezione per la sua famiglia.