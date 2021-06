Pelè: «Testa alta Mbappè, ora inizia un nuovo viaggio»

Tra i messaggi di conforto arrivati per Kylian Mbappè, il più prestigioso è probabilmente quello inviatogli da Pelè.

O’Rey ha scritto un tweet nella notte, invitando Mbappè a uscire a testa alta e ripartire: «Tieni la testa alta, Kylian! Domani sarà l’inizio di un nuovo viaggio».

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021