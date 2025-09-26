Pellegrini Roma, gol nel derby e addio ai giallorossi? Il futuro può essere rossonero, le ultime

Pellegrini Roma, gol nel derby e addio ai giallorossi? Il futuro può essere rossonero, le ultimissime di mercato

Il derby di Roma ha regalato un’emozione che resterà impressa nella memoria dei tifosi giallorossi. Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 e capitano della Roma, ha salutato l’Olimpico con un gol indimenticabile contro la Lazio. Un gesto tecnico e simbolico che ha rappresentato il suo “canto del cigno” con la maglia giallorossa, prima di un addio ormai scritto.

Un addio annunciato

Il contratto di Pellegrini, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. La separazione avverrà già a gennaio, sei mesi prima della naturale conclusione, chiudendo un ciclo iniziato nel 2017. In questi anni il numero 7 ha collezionato 59 gol e 59 assist, numeri che lo collocano tra i centrocampisti più incisivi della Serie A. La sua influenza sulla Roma è stata paragonabile a quella di specialisti come Hakan Calhanoglu (regista dell’Inter) e Luis Alberto (fantasista della Lazio).

Una stagione tra luci e ombre

Nonostante il talento indiscusso, l’ultima stagione di Pellegrini è stata segnata da alti e bassi. Dopo il trionfo in Conference League nel 2022, il capitano ha faticato a ritrovare continuità. In 34 presenze complessive tra campionato e coppe ha totalizzato 2.126 minuti, con soli 3 gol e 3 assist. Numeri lontani dai suoi standard, che rendono ancora più significativo il gol nel derby: un lampo di orgoglio e classe pura, capace di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

Il futuro: ipotesi Milan

Secondo indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo già a gennaio. I rossoneri, guidati dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, sono alla ricerca di un centrocampista d’esperienza e qualità. Pellegrini, con la sua capacità di abbinare inserimenti offensivi e visione di gioco, rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare la mediana.

Per il centrocampista romano si aprirebbe così un nuovo capitolo: lasciare la squadra della sua città, con cui ha condiviso gioie e delusioni, per rilanciarsi in un club che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa. Un addio doloroso ma inevitabile, che potrebbe trasformarsi nell’occasione giusta per ritrovare la centralità che merita.