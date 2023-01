Per Juventus Atalanta presenti 200 tifosi nerazzurri (ma potevano essere di più)

A Torino in vista di Juventus Atalanta saranno presenti circa 200 tifosi nerazzurri all’interno del settore ospiti dell’Allianz Stadium

Nonostante le polemiche che ci sono state sia sulle restrizioni che sul prezzo del settore ospiti dell’Allianz Stadium, l’Atalanta a Torino verrà sostenuta dal suo popolo nerazzurro: pronto a cantare per 95 minuti.

Stasera saranno presenti sugli spalti ben 200 tifosi atalantini: numero importante, ma col grande amaro in bocca (non certamente per colpa di quest’ultimi) per la mancata invasione bergamasca in Piemonte.