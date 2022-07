Perché le scommesse online in Italia stanno diventando ogni giorno più popolari

Da quando il digitale è entrato a far parte delle nostre vite in maniera così intensa tante cose sono cambiate.

Dal modo di conoscere nuove persone, passando per le modalità di lavorare, toccando anche ovviamente il mondo delle scommesse. Proprio quest’ultimo settore ha visto un’espansione enorme proprio grazie alla nascita di piattaforme online che riescono ad avere un’offerta vasta come 1bet. Ma perché le scommesse online in Italia hanno così tanto successo?

La comodità e il tempo

I motivi per un tale successo sono da andare a ricercare in diversi fattori. Innanzitutto c’è quello della comodità. Con i ritmi frenetici che caratterizzano la nostra epoca, è veramente difficile riuscire a trovare il tempo per recarsi nelle sale gioco e piazzare le proprie scommesse dopo aver studiato le varie statistiche, soprattutto per alcune fasce d’età. Diventa ovvio il fatto che sia nettamente più comodo starsene comodamente seduti davanti a un computer o con il proprio smartphone mentre si è in metro o a casa, e valutare con attenzione. Inoltre lo streaming e la tecnologia permettono anche di condividere con gli amici il momento della giocata, che quindi non è più un’esperienza solitaria con il proprio dispositivo, bensì condivisa.

Lo sport virtuale: sempre presente e più veloce

Un altro aspetto da non sottovalutare nel successo delle scommesse online è la nascita e l’aumento degli eventi nel palinsesto dello sport virtuale. Lo sport virtuale non va confuso con gli eSport, in cui a giocare sono persone vere che governano squadre e atleti virtuali. Gli eventi degli sport virtuali sono migliaia, e non conoscono soste, né estive, né natalizie come gli sport tradizionali. Inoltre durano pochi minuti o addirittura secondi, a differenza di una partita di tennis che può durare ore.

Le scommesse live, forse il vero motivo del successo

Forse l’aspetto che fa pendere l’asticella in favore delle scommesse online in maniera definitiva è l’opzione delle scommesse live. Difatti non è difficile dedurre il perché. La possibilità di seguire gli eventi in diretta con amici o da soli, e allo stesso tempo puntare sul goal del pareggio o del vantaggio di una squadra di calcio, o sul tiro da tre punti di un team di basket è una possibilità senza eguali. Certo ciò è possibile anche nelle sale gioco e nei punti scommessa, ma qui viene meno il punto uno delle tre ragioni, e cioè la comodità.

Questi sono i tre aspetti principali per cui le scommesse online continuano ad avere un enorme successo in Italia e ad affascinare sempre più giocatori nella nostra nazione.