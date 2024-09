Perisic PSV, ci siamo: oggi le visite mediche e la firma

Ivan Perisic PSV: accordo raggiunto! Il croato ex Inter oggi in Olanda per le visite mediche e la firma con la squadra di Bosz

Il PSV è ad un passo da chiudere la trattativa con Ivan Perisic. L’esterno ex Inter, dopo l’addio turbolento all’Hajduk Spalato e lo scontro con il tecnico Gattuso, oggi è in Olanda per chiudere con i biancorossi.

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore croato oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà un contratto fino a giugno 2025.