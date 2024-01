Calciomercato Juventus, Phillips si allontana? Una rivale s’inserisce

Phillips è nel mirino della Juventus, ma sul centrocampista del Manchester City c’è di mezzo anche il PSG. La situazione di calciomercato

La Juve non è l’unica squadra in corsa per Phillips al di fuori di quelle della Premier League. Come riferisce il The Telegraph dall’Inghilterra, il PSG vuole a tutti i costi il giocatore cercando di battere la concorrenza dei bianconeri.

Sul centrocampista del Manchester City sarà un vero e proprio duello di calciomercato dove la Juventus non sarà l’unica a gareggiare in quel di gennaio.