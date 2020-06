Pigozzi (FIMS): «La Serie A può finire. Le parole di Gasperini…»

Fabio Pigozzi ha fatto il punto sulla Serie A: le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Medici Sportivi

Il professor Fabio Pigozzi, presidente della Federazione Italiana Medici Sportivi, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus e la ripresa del campionato di Serie A: «La pandemia è in calo e la stagione può finire. I dati non mi rendono pessimista. La quarantena? Mi attengo al protocollo».

«Per quanto riguarda le parole di Gasperini su Atalanta-Valencai, dovrei avere dati concreti. Ma sappiamo come sia importante autocertificare e non sottostimare mai i sintomi per abbattere il rischio verso gli altri», ha concluso Pigozzi.