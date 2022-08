Pinamonti tra Dea e Sassuolo: chi ha l’accordo con Andrea non ha quello con l’Inter (e viceversa)

Una tra Sassuolo e Atalanta si aggiudicherà Pinamonti: i neroverdi hanno l’accordo con l’Inter ma non con il giocatore (viceversa la Dea)

Un detto diceva “chi ha denti non ha pane e chi ha pane non ha i denti”: il riassunto perfetto per descrivere il duello tra Atalanta e Sassuolo per quanto concerne Andrea Pinamonti. I nerazzurri attualmente sono in vantaggio, ma l’affare non è assolutamente concluso visto l’interesse, appunto, dei neroverdi.

Se la Dea ha l’accordo totale col giocatore e non con l’Inter, il Sassuolo si ritrova nella situazione opposta: disposta a spendere la cifra richiesta da Marotta e soci, ma al tempo stesso non avendo ancora la preferenza del giocatore (con Pinamonti che vuole a tutti i costi trasferirsi a Bergamo). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.