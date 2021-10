Pioli premiato a Milanello per le 100 panchine rossonere: «Spero di farne altrettante»

Stefano Pioli ha raggiunto le 100 panchine da allenatore rossonero nel match di sabato contro il Bologna. Il tecnico è stato premiato quest’oggi a Milanello in presenza di Maldini, Massara ed il resto del gruppo.

The award ceremony for your 💯 appearances in the Rossonero dugout: another hundred of these games, Coach! 👏

La premiazione per le tue 💯 panchine rossonere: altre cento di queste partite, Mister! 👏 #SempreMilan pic.twitter.com/fxVSMlvpSj

