Pirlo alza la testa: «Non siamo quelli di San Siro» – VIDEO

La Juventus non è quella vista a San Siro contro l’Inter. Lo ha confermato il tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza stampa

LA GARA – «Stasera volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica, ma che siamo un gruppo diverso e avevamo ancora fame. La Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere. Ci concentreremo via via su tutte le partite».