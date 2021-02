Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte per l’attacco in vista del match contro il Napoli – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte per l’attacco in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Morata sta meglio, ha recuperato dall’influenza. L’altra sera è venuto comunque in panchina ma non stava benissimo, ora s’è allenato per due giorni e sta molto meglio. Non abbiamo tante soluzioni davanti, due dovranno giocare e uno dovrà essere pronto per subentrare. Kulusevski? Due giocheranno e uno starà in panchina. Nelle ultime gare gli avevo chiesto anche un lavoro in fase difensiva, contro l’Inter doveva bloccare Brozovic e l’ha fatto benissimo, ha motore ed è molto bravo anche nel ripartire. Quello che gli avevamo chiesto l’ha fatto benissimo».