Pirlo: «Siamo rimasti in campo con l’attenzione giusta, erano fondamenta i tre punti»

Pirlo a Dazn: le dichiarazioni post Juve Parma. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A

Andrea Pirlo ha parlato a Dazn dopo Juve Parma.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

PARTITA – «Il primo avversario è la testa. Eravamo partiti con l’atteggiamento giusto. Oggi non era facile per le tante cose che sono successe negli ultimi giorni dopo l’Atalanta. Siamo rimasti in campo con l’attenzione giusta, erano fondamenta i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, muovendoci bene tra le linee».

RONALDO IN BARRIERA – «Capita, purtroppo è capitato anche stasera. Non dovrebbe ma può capitare. Pensiamo alla prestazione, possiamo parlare di altro».

DYBALA – «È molto bravo a giocare tra le linee. Nel primo tempo l’ha fatto meno. Era troppo distante dalle linee di passaggio, era troppo prevedibile. Gli ho chiesto di accentrarsi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa avanzando Danilo e gli spazi si sono aperti».