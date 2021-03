Pirlo sul Napoli e il rinvio: «Noi eravamo pronti a giocare, poi…» – VIDEO

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa è tornato sulla vicenda relativa allo slittamento della partita contro il Napoli. Le sue parole

NAPOLI – «Noi eravamo pronti per giocare, poi c’è stato l’accordo tra le squadre. Capisco la provocazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d’accordo non vedo grossi problemi».