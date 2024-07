Pirola SALUTA la Serie A: Beppe Riso ha risolto gli ultimi dettagli. Ecco la sua PROSSIMA SQUADRA

Lorenzo Pirola saluta la Serie A e la Salernitana: Beppe Riso ha risolto tutti i dettagli. Sarà un nuovo giocatore dell’Olympiacos

Lorenzo Pirola saluta l’Italia: sarà un nuovo giocatore dell’Olympiacos debuttando nel campionato greco. Lui e il suo agente Beppe Riso hanno avuto modo di sistemare gli ultimi dettagli per sbloccare la trattativa, e l’agente è riuscito a trovare la soluzione ideale per le parti. Ecco il comunicato della Salernitana.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Olympiacos per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ‘02 Lorenzo Pirola. La Società ringrazia Pirola per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera